Що потрібно робити організму під час карантину

Новини шоу бізнесу:Як зміцнити імунітет під час пандемії.

Під час карантину, зміцнення імунітету – особливо важливе завдання. Фахівці дають безліч порад, як поліпшити стан імунної системи, ослабленої після зими. Свої рекомендації надала і дієтолог Наталія Самойленко. За її словами, є три простих правила, які допоможуть вам захиститися від захворювань в цей складний період.

Перше правило – міцний сон, тривалістю не менше 8 годин. Самойленко розповіла, що на імунітет сприятливо впливає дотримання режиму. Найкраще засинати і прокидатися в один час. Друге правило – підтримання чистоти в приміщенні. Не дозволяйте шкідливим бактеріям накопичуватися в будинку, проводьте вологе прибирання і провітрювання приміщення.

Третє правило від Самойленко – правильне харчування. Дієтолог рекомендує вживати продукти, багаті білком. Наприклад, гриби, яйця, рибу, бобові. Крім того, в цей період особливо важливо їсти багато вітаміну C.

Особливо багаті їм ківі, лимони, апельсини, інші цитрусові. Крім того, дуже корисні й такі продукти, як цибуля, часник і імбир. Дієтолог рекомендує вживати їх в їжу щодня.