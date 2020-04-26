Скачать
Неділя, 26.04.2020
Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежі у Зоні відчуження
Зеленський нагородив рятувальників, які гасили пожежі у Зоні відчуження
МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
МОЗ: всі медики отримають підвищену зарплатню
ФК "Динамо" програв "Шахтарю"
ФК "Динамо" програв "Шахтарю"
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови
Перелік безкоштовних сайтів для вивчення англійської мови

Як зняти гель-лак в домашніх умовах

Як зняти гель-лак в домашніх умовах
19:23 Сьогодні Телеграф ukr.media Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Прості поради як самостійно зняти гель-лак.

Розповідаємо, як вирішити найактуальнішу б'юті-проблему в період самоізоляції.

У зв'язку з карантином, багато представниць прекрасної статі залишилися практично біля розбитого корита, адже за дозою гарного настрою і краси в салон вже не сходити. Особливе хвилювання у представниць прекрасної статі викликає манікюр, адже з ним, як відомо, більше 2-3 тижнів не походиш. Головне, про що попереджають майстра манікюру у даній ситуації: з гель-лаком не можна ходити довше відведеного часу, інакше вас чекають неприємності у вигляді тріщин або відшарування нігтя (оніхолізис). Як мудро і без втрат знімати його в домашніх умовах?

Спосіб №1: Фольга

Вам знадобиться спеціальна рідина для зняття гель-лаку, 3 ватних диски, пилочка, апельсинова паличка і звичайна фольга. Важливий момент: рідину для зняття гель-лаку цілком можна замінити на рідину для зняття звичайного лаку, а фольгу необхідно використовувати тільки глянцевою стороною. Ділимо ватні диски на 4 частини і готуємо фольгу для кожного пальця — так, щоб кожного шматочка вистачило на обмотку верхівки пальця з нігтем.

Змочуємо ¼ ватного диска в рідині для зняття лаку, прикладаємо трикутничок до нігтя, обмотуємо фольгою. Таку процедуру проводимо з усіма іншими пальцями. Тримаємо не менше 15 хвилин.

Фольгу знімаємо з кожного пальця окремо. І за допомогою апельсинової палички намагаємося обережно, але в міру наполегливо очистити його від лаку. Якщо не виходить, повторюємо процедуру з ватним диском і фольгою. Залишки покриття можна видалити за допомогою пилочки, але діяти потрібно дуже делікатно, щоб не пошкодити нігтьову пластину.

Спосіб №2: Пилочка

На відміну від першого способу, запилювання пилочкою верхнього шару гель-лаку значно спрощує його зняття. Як можна сильніше (не торкаючись поверхні свого нігтя) запиліть кілька шарів гелю, потім можете звернутися до способу з фольгою.

Спосіб №3: Фрезер

На сьогодні цей апарат є у багатьох шанувальниць охайних нігтів, так що його наявність не є рідкістю. Для зняття гель-лаку вам знадобиться спеціальний апарат, оснащений керамічною фрезою для зняття гель-лаку. За допомогою апарата можна досить швидко зняти вірніше покриття і сам лак. Обережніше з базою — її краще не чіпати, інакше є ризик пошкодити ніготь. Ця процедура займає набагато менше часу та зусиль, ніж попередні способи.

Спосіб №4: Стимер

Стимер — спеціальний апарат, який допомагає за 10 хвилин розчинити гелеве покриття нігтів. Для проведення процедури вам знадобиться: рідина для зняття гель-лаку, пилочка та баф для полірування нігтів. У стимер заливається 5 мл рідини для зняття лаку. Поки вона підігрівається, ви знімаєте за допомогою бафика верхнє покриття з нігтьових пластин і опускаєте руки в апарат. Після закінчення 10 хвилин пилочкою видаліть залишки гелевого покриття. Щоб завершити процес зняття гель-лаку, пройдіться по нігтям ще раз бафиком.

Догляд після зняття гель-лаку

Після зняття гель-лаку не забудьте про догляд за нігтями. Для цього відмінно підійде засіб для відновлення нігтів (відновлюючий лак для нігтів). Цей засіб не містить у своєму складі шкідливих компонентів, наприклад, толуолу або формальдегіду. Його завдання — відновлювати нігтьову пластину і кутикулу. Такий засіб не лише живить та відновлює нігті, але і робить їх візуально красивіше.

Яка користь лимонного соку для шкіри обличчя

Наносити лак для відновлення слід за певним алгоритмом, тому перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію. Одні засоби потрібно застосовувати раз на 7-10 днів, знімати і наносити знову. Інші наносяться по одному шару кожен день. Через тиждень захисне покриття знімається, і процедура повторюється. Насправді, навіть фахівці радять час від часу відпочивати від гелевого манікюру і займатися відновленням нігтів.

На закінчення не буде зайвим нагадати, що регулярне миття та використання антисептиків завдають шкоди як шкірі рук, так нігтям, тому не забувайте регулярно використовувати крем для рук і періодично робити маски. Після їх нанесення надягати бавовняні рукавички і лягати спати. Такі процедури чудово відновлюють не лише шкіру рук, але корисно впливають на стан нігтів і кутикули.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Маникюр, Нигти, Гель лак, Зняття гель-лаку.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Погода найближчими днями посприяє очищенню повітря в Києві і області
02 У Запоріжжі закрили гуртожиток, де виявили спалах коронавірусу
03 У Саудівській Аравії злочинців не наказуватимуть батогами
04 Поради, як на карантині заробляти гроші
05 На Донбасі 10 разів порушували тишу, втрат немає
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Які правила для тих, хто буде відмовлятися від госпіталізації
Які правила для тих, хто буде відмовлятися від госпіталізації
Коли Італія планує відкрити головні визначні пам'ятки
Коли Італія планує відкрити головні визначні пам'ятки
Україна відновлює авіарейси, щоб евакуювати своїх громадян
Україна відновлює авіарейси, щоб евакуювати своїх громадян
Поради, як на карантині заробляти гроші
Поради, як на карантині заробляти гроші
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся