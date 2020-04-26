Як зняти гель-лак в домашніх умовах

Новини шоу бізнесу:Прості поради як самостійно зняти гель-лак.

Розповідаємо, як вирішити найактуальнішу б'юті-проблему в період самоізоляції.

У зв'язку з карантином, багато представниць прекрасної статі залишилися практично біля розбитого корита, адже за дозою гарного настрою і краси в салон вже не сходити. Особливе хвилювання у представниць прекрасної статі викликає манікюр, адже з ним, як відомо, більше 2-3 тижнів не походиш. Головне, про що попереджають майстра манікюру у даній ситуації: з гель-лаком не можна ходити довше відведеного часу, інакше вас чекають неприємності у вигляді тріщин або відшарування нігтя (оніхолізис). Як мудро і без втрат знімати його в домашніх умовах?

Спосіб №1: Фольга

Вам знадобиться спеціальна рідина для зняття гель-лаку, 3 ватних диски, пилочка, апельсинова паличка і звичайна фольга. Важливий момент: рідину для зняття гель-лаку цілком можна замінити на рідину для зняття звичайного лаку, а фольгу необхідно використовувати тільки глянцевою стороною. Ділимо ватні диски на 4 частини і готуємо фольгу для кожного пальця — так, щоб кожного шматочка вистачило на обмотку верхівки пальця з нігтем.

Змочуємо ¼ ватного диска в рідині для зняття лаку, прикладаємо трикутничок до нігтя, обмотуємо фольгою. Таку процедуру проводимо з усіма іншими пальцями. Тримаємо не менше 15 хвилин.

Фольгу знімаємо з кожного пальця окремо. І за допомогою апельсинової палички намагаємося обережно, але в міру наполегливо очистити його від лаку. Якщо не виходить, повторюємо процедуру з ватним диском і фольгою. Залишки покриття можна видалити за допомогою пилочки, але діяти потрібно дуже делікатно, щоб не пошкодити нігтьову пластину.

Спосіб №2: Пилочка

На відміну від першого способу, запилювання пилочкою верхнього шару гель-лаку значно спрощує його зняття. Як можна сильніше (не торкаючись поверхні свого нігтя) запиліть кілька шарів гелю, потім можете звернутися до способу з фольгою.

Спосіб №3: Фрезер

На сьогодні цей апарат є у багатьох шанувальниць охайних нігтів, так що його наявність не є рідкістю. Для зняття гель-лаку вам знадобиться спеціальний апарат, оснащений керамічною фрезою для зняття гель-лаку. За допомогою апарата можна досить швидко зняти вірніше покриття і сам лак. Обережніше з базою — її краще не чіпати, інакше є ризик пошкодити ніготь. Ця процедура займає набагато менше часу та зусиль, ніж попередні способи.

Спосіб №4: Стимер

Стимер — спеціальний апарат, який допомагає за 10 хвилин розчинити гелеве покриття нігтів. Для проведення процедури вам знадобиться: рідина для зняття гель-лаку, пилочка та баф для полірування нігтів. У стимер заливається 5 мл рідини для зняття лаку. Поки вона підігрівається, ви знімаєте за допомогою бафика верхнє покриття з нігтьових пластин і опускаєте руки в апарат. Після закінчення 10 хвилин пилочкою видаліть залишки гелевого покриття. Щоб завершити процес зняття гель-лаку, пройдіться по нігтям ще раз бафиком.

Догляд після зняття гель-лаку

Після зняття гель-лаку не забудьте про догляд за нігтями. Для цього відмінно підійде засіб для відновлення нігтів (відновлюючий лак для нігтів). Цей засіб не містить у своєму складі шкідливих компонентів, наприклад, толуолу або формальдегіду. Його завдання — відновлювати нігтьову пластину і кутикулу. Такий засіб не лише живить та відновлює нігті, але і робить їх візуально красивіше.

Наносити лак для відновлення слід за певним алгоритмом, тому перед використанням обов'язково прочитайте інструкцію. Одні засоби потрібно застосовувати раз на 7-10 днів, знімати і наносити знову. Інші наносяться по одному шару кожен день. Через тиждень захисне покриття знімається, і процедура повторюється. Насправді, навіть фахівці радять час від часу відпочивати від гелевого манікюру і займатися відновленням нігтів.

На закінчення не буде зайвим нагадати, що регулярне миття та використання антисептиків завдають шкоди як шкірі рук, так нігтям, тому не забувайте регулярно використовувати крем для рук і періодично робити маски. Після їх нанесення надягати бавовняні рукавички і лягати спати. Такі процедури чудово відновлюють не лише шкіру рук, але корисно впливають на стан нігтів і кутикули.