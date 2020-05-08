Новий кліп Little Big потрапив у тренди YouTube в Україні

Російська рейв-група Little Big випустила кліп на пісню Hypnodancer. Ролик був розміщений на офіційному YouTube-каналі групи. Всього за 4 години кліп вибився в лідери трендів YouTube в Україні і вже займає 21-у сходинку. Всього ж кліп на пісню вже подивилися майже два мільйони людей. У зйомках кліпу взяли участь комік Олександр Гудков, блогер Руслан Усачов, фронтмен The Hatters Юрій Музиченко та солістка «Ленінграда» Флорида Чантурія.