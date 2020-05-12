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Вівторок, 12.05.2020
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Аlyona Аlyona і KYIVSTONER зняли кліп про світ повних людей (Відео)

Аlyona Аlyona і KYIVSTONER зняли кліп про світ повних людей (Відео)

Аlyona Аlyona і KYIVSTONER зняли кліп про світ повних людей (Відео)
11:33 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:У новому кліпі KYIVSTONER вперше зачитав українською мовою, а сама Альона раптом нібито стала до невпізнання худою.

Українські репери alyona alyona і KYIVSTONER презентували спільне відео "Рятувальний круг". У новому кліпі KYIVSTONER вперше зачитав українською мовою, а сама Альона раптом стала до невпізнання худою.

"Рятувальний круг - у мене і у Альберта він є, це міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг", - висловилася Альона про нову пісню.

Сюжет кліпу розповідає про паралельну реальність, в якій більшість людей із зайвою вагою, а худоба здається якимось відхиленням і приводом для глузувань. За сюжетом сама Альона раптом прокидається худою і не може впізнати себе. Люди не приймають її і вказують пальцем.

Робота артистів всього на день вийшла на 6-ту сходинку трендів YouTube в Україні і набрала 325 тисяч переглядів.

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YouTube, Клип, Alyona Alyona, KYIVSTONER, Повні люди.
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