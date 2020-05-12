Аlyona Аlyona і KYIVSTONER зняли кліп про світ повних людей (Відео)

Новини культури:У новому кліпі KYIVSTONER вперше зачитав українською мовою, а сама Альона раптом нібито стала до невпізнання худою.

Українські репери alyona alyona і KYIVSTONER презентували спільне відео "Рятувальний круг". У новому кліпі KYIVSTONER вперше зачитав українською мовою, а сама Альона раптом стала до невпізнання худою.

"Рятувальний круг - у мене і у Альберта він є, це міцна дружба, перевірена роками! Хотілося б, щоб кожен знайшов свій "круг", - висловилася Альона про нову пісню.

Сюжет кліпу розповідає про паралельну реальність, в якій більшість людей із зайвою вагою, а худоба здається якимось відхиленням і приводом для глузувань. За сюжетом сама Альона раптом прокидається худою і не може впізнати себе. Люди не приймають її і вказують пальцем.

Робота артистів всього на день вийшла на 6-ту сходинку трендів YouTube в Україні і набрала 325 тисяч переглядів.