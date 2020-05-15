Настя Каменських випустила новий кліп "Воспоминания" (Відео)

Новини культури:На створення такої відеороботи співачку надихнули приємні спогади, які нахлинули при перегляді старих фото та відео в телефоні.

Українська співачка Настя Каменських порадувала шанувальників новим кліпом на пісню "Воспоминания".

Це романтична історія спогадів співачки, яка створена з архівних фото і відео. На створення такої відеороботи співачку надихнули приємні спогади, які нахлинули при перегляді старих фото та відео в телефоні. Кліп Каменських зняла сама у дворі власного будинку.

"В один затишний вечір я переглядала фото в телефоні. Щасливі посмішки, сонячні дні і романтика мене так надихнули, що я захотіла створити з усього цього невеликий фільм спогадів. Щоб прожити ті відчуття ще раз", - зазначила NK.

У кліпі зібрані кадри з романтичних подорожей співачки з чоловіком. За словами NK, зберігати такі моменти не тільки в пам'яті, але і на фото, відео або в якихось сувенірах для неї дуже важливо.