Вперше за 3 роки гурт Hurts презентував пісню (Відео)

Новини культури:Популярний гурт Hurts вперше за 3 роки випустив пісню. Трек з назвою Voices вже з'явився на ютуб-каналі колективу та викликав чимало розмов у мережі.

Як відомо, британський гурт Hurts здобув шалену популярність після випуску пісні Wonderful Life у 2010 році. Відтоді кількість прихильників колективу щороку росла, а на концерти музикантів мріяли потрапити тисячі меломанів. Та після 2017-го артисти вирішили зробити своєрідну паузу, після якої, готові повернутись з новим альбомом.

Наразі у мережі презентували перший трек із назвою Voices. Саме він стане ключовим у новій студійній платівці, яку учасники гурту Hurts Тео Хатчкрафт та Адам Андерсон планують випустити до кінця 2020 року.

Та це не єдині сюрпризи від музикантів. Вокаліст Тео Хатчкрафт показав свій оновлений імідж. Фронтмен гурту Hurts відпустив довге волосся, чим неабияк здивував прихильників.