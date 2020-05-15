Вагітна Кеті Перрі знялася повністю оголеною у новому кліпі (Відео)

Новини культури:Кеті Перрі представила новий кліп, в якому з'явилася повністю голою.

Популярна американська співачка Кеті Перрі представила новий кліп, в якому з'явилася повністю голою.

Відео знято в мальовничому місці біля кам'янистого водоспаду. Саме там, вагітна Перрі роздяглася і вирішила поплавати повністю голою.

"Я написала цю пісню пару місяців тому, як заклик залишатися вірним курсу, який ви самі собі поставили, незалежно від того, що інші можуть думати. Нещодавно вона набула для мене нового значення, враховуючи те, що переживає увесь світ. Кожен з нас - один із понад семи мільярдів, з власною історією міцності і стійкості. Я сподіваюся, що це стане саундтреком для ваших мрій... особливо тих, які ми залишили позаду", - зазначила співачка в коментарі до відео.

Шанувальники похвалили новий кліп співачки.

"Ця пісня неймовірно красива", "Хто сказав, що вагітні жінки не прекрасні?", "Це те, що називали прогресією, зростанням і зрілістю. Кеті зробила це", - писали під відео захоплені фанати.

Нагадаємо, що Кеті Перрі чекає дитину від свого бойфренда Орландо Блума.