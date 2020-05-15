Макс Барських презентував новий кліп (Відео)

Співак Макс Барських презентував кліп на свою пісню "По секрету".
Ролик був опублікований на офіційному каналі співака в Youtube.
Як повідомляється, пісня увійде в новий альбом "1990".
Лейтмотивом нового синглу Барських звучить визнання жіночої краси, як найвищої сили природи.
Щоб екранізувати багатогранність і унікальність жіночого портрета, команда артиста вирушила до Лос-Анджелесу. За місяць до старту зйомок Барських анонсував міжнародний кастинг, в рамках якого понад 100 дівчат-моделей з різних країн боролися за своє місце в майбутній відеороботі.
Режисером кліпу виступив Алан Бадоєв.