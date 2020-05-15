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Макс Барських презентував новий кліп (Відео)

Макс Барських презентував новий кліп (Відео)
13:03 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Кліп знімали у Лос-Анджелесі.

Співак Макс Барських презентував кліп на свою пісню "По секрету".

Ролик був опублікований на офіційному каналі співака в Youtube.

Як повідомляється, пісня увійде в новий альбом "1990".

Лейтмотивом нового синглу Барських звучить визнання жіночої краси, як найвищої сили природи.

Щоб екранізувати багатогранність і унікальність жіночого портрета, команда артиста вирушила до Лос-Анджелесу. За місяць до старту зйомок Барських анонсував міжнародний кастинг, в рамках якого понад 100 дівчат-моделей з різних країн боролися за своє місце в майбутній відеороботі.

Режисером кліпу виступив Алан Бадоєв.

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Все по темі:

Клип, Прем'єра, Пісня, По секрету, Співак Макс Барських.
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