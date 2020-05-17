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Італійський співак презентував зворушливий кліп з українкою

Італійський співак презентував зворушливий кліп з українкою
16:56 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Італійський співак Олівер Альфонсо презентував нову відеороботу з українською виконавицею Дариною Бурнос – кліп на пісню Ricordami ("Згадай мене").

Пісня входить до альбому Альфонсо Олівера "Гордий італієць" (Un italiano fiero), який вийшов 17 травня на усіх музичних платформах. Про це виконавець розповів у ексклюзивному коментарі 24 каналу.

Ідея пісні народилася ще у 2018 році. Композиція присвячувалась близькому другові Олівера, який після 7-річних стосунків розійшовся зі своєю коханою. "Він тоді дуже сумував. І я, як його друг, співпереживав з ним у такий спосіб", – пояснив італієць.

Альфонсо Олівер пояснив, що цією піснею хотів звернутися до усіх пар, які через різні причини завершили свої стосунки.

Я зі свого досвіду знаю, що таке біль за втраченим коханням. Але, як співається у пісні, "скоро зміниться усе, хтось новий в життя прийде, та в  серці спогади залишаться",– підкреслив італієць.

Він також розповів, як на роботу над кліпом вплинула пандемія COVID-19. "Карантин, звісно, вибив нас з колії. Наш режисер, Алекс Сторожук, склав сценарій, та згодом йому довелося повністю його переписати, адаптовуючись до нових правил у світі", – зазначив співак.

Проте запевнив, що попри хвилювання, викликане новими обставинами, кінцевий результат дуже втішив його та Дарину Брунос. Адже у відео вдалося передати щирі емоції.

Хто такий Олівер Альфонсо?

Італійський співак та музичний консультант. З 2014 року він провів десятки концертів у себе на батьківщині та записав студійний альбом. Проте справжня його кар'єра розпочалася саме в Україні.

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Олівер Альфонсо, Дарина Брунос, Ricordami.
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