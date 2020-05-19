Дитяче Євробачення 2020: де та коли відбудеться

Новини культури:Другий рік поспіль конкурс прийматиме Польща.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020 планується провести в Польщі. Це буде вже 18-те за рахунком Дитяче Євробачення.

Другий рік поспіль Дитячий пісенний конкурс Євробачення проходитиме в Польщі, адже минулого року перемогу в ньому здобула представниця цієї країни Вікторія Габор.

Пісенний конкурс планується провести у Варшаві в листопаді. Зокрема, десятки молодих талановитих співаків з усієї Європи запрошені до польської столиці в неділю, 29 листопада.

Європейський мовний союз (EBU) і Польська суспільна телекомпанія (Telewizja Polska) представили офіційний слоган Дитячого Євробачення.

Дитячий пісенний конкурс у 2020 році відбудеться під девізом "MoveTheWorld!", що означає "Рухай світ".

Як пояснюється, концепція гасла полягає в тому, що, будучи дітьми, ми помилково вважаємо, що всі важливі речі роблять відомі люди – вчені, астронавти, спортсмени і актори. Тому діти хочуть стати ними. Але це не так: кожен день мільйони людей в усьому світі виконують свої повсякденні обов’язки з умінням і турботою. Разом вони дійсно рухають світом. Гасло цього року шанує колективну владу, яку ми тримаємо разом.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний міжнародний пісенний конкурс Євробачення який мав проходити у Нідерландах, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу. Конкурс перенесли на 2021 рік.

Днями відбувся онлайн-концерт Євробачення 2020. Його метою є об’єднання усіх учасників конкурсу, які мали б представляти свої країни у Роттердамі.