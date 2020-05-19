Скачать
Вівторок, 19.05.2020
Президент: Армія розраховує на досвід і вміння резервістів
Президент: Армія розраховує на досвід і вміння резервістів
У Європі протягом найближчих двох тижнів визначать правила поїздок у літні відпустки
У Європі протягом найближчих двох тижнів визначать правила поїздок у літні відпустки
Зеніт запропонував Тимощуку новий контракт
Зеніт запропонував Тимощуку новий контракт
Мама дівчини Ілона Маска публічно розкритикувала винахідника
Мама дівчини Ілона Маска публічно розкритикувала винахідника

Дитяче Євробачення 2020: де та коли відбудеться

Дитяче Євробачення 2020: де та коли відбудеться
05:18 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Другий рік поспіль конкурс прийматиме Польща.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2020 планується провести в Польщі. Це буде вже 18-те за рахунком Дитяче Євробачення.

Другий рік поспіль Дитячий пісенний конкурс Євробачення проходитиме в Польщі, адже минулого року перемогу в ньому здобула представниця цієї країни Вікторія Габор.

Пісенний конкурс планується провести у Варшаві в листопаді. Зокрема, десятки молодих талановитих співаків з усієї Європи запрошені до польської столиці в неділю, 29 листопада.

Європейський мовний союз (EBU) і Польська суспільна телекомпанія (Telewizja Polska) представили офіційний слоган Дитячого Євробачення.

Дитячий пісенний конкурс у 2020 році відбудеться під девізом "MoveTheWorld!", що означає "Рухай світ".

Як пояснюється, концепція гасла полягає в тому, що, будучи дітьми, ми помилково вважаємо, що всі важливі речі роблять відомі люди – вчені, астронавти, спортсмени і актори. Тому діти хочуть стати ними. Але це не так: кожен день мільйони людей в усьому світі виконують свої повсякденні обов’язки з умінням і турботою. Разом вони дійсно рухають світом. Гасло цього року шанує колективну владу, яку ми тримаємо разом.

Як повідомляв УНІАН, цьогорічний міжнародний пісенний конкурс Євробачення який мав проходити у Нідерландах, скасували у зв’язку з пандемією коронавірусу. Конкурс перенесли на 2021 рік.

Днями відбувся онлайн-концерт Євробачення 2020. Його метою є об’єднання усіх учасників конкурсу, які мали б представляти свої країни у Роттердамі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Дитяче Євробачення 2020, Польща Варшава, Пісеннний конкурс.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Гордон взяв інтерв'ю у російського терориста Гіркіна
02 Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
03 В Україні створили держпідприємство "Реінтеграція і відновлення"
04 Facebook прокладе підводний інтернет-кабель для Африки, проект складе $ 1 млрд
05 В Одесі обвалилася стіна житлового будинку: під завалами шукають людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом
Уряд пропонує проводити ЗНО в масках та з температурним скринінгом
Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
Меркель і Макрон погодили пакет допомоги Європі у €500 мільярдів
В Україні створили держпідприємство &quot;Реінтеграція і відновлення&quot;
В Україні створили держпідприємство "Реінтеграція і відновлення"
Apple відновлює роботу магазинів по всьому світу
Apple відновлює роботу магазинів по всьому світу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся