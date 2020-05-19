Дан Балан увірвався в тренди YouTube з україномовною піснею

Новини культури:За 4 дні кліп зібрав більше 10-ти мільйонів переглядів, що є небувалим успіхом для україномовної пісні.

Тренер вокального шоу "Голос країни" Дан Балан представив кліп на пісню #всепробачати. Артист спеціально написав пісню українською мовою для дуету з Оксаною Мухою, її любов до української культури надихнула зіркового тренера до написання першої пісні українською мовою. До речі, співавтором слів пісні є редактор англомовної версії УНІАН Євген Матюшенко.

Пісня так припала до душі слухачам, що вже 4-й день тримається в трендах YouTube, займаючи 4-ту сходинку. За такий короткий термін кліп зібрав більше 10-ти мільйонів переглядів, що є небувалим успіхом для україномовної пісні.

Цікаво, що музичний кліп на пісню #всепробачати став першою режисерською роботою артиста. Робота над кліпом переросла в своєрідний соціальний проект, головна мета якого показати, як біль образ переходить у радість прощення.

Протягом двох місяців команда артиста займалася пошуком реальних історій людей, які не бачилися роками і приховували образи, не наважуючись зробити перший крок назустріч один одному.