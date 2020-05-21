Актриса Меган Фокс знялася оголеною в кліпі свого нового хлопця

Американська актриса Меган Фокс, яка недавно заявила про розставання з чоловіком, актором Брайаном Остіном Гріном, знялася в кліпі репера Колсона Бейкера. Кліп під назвою Bloody Valentine з'явився у YouTube. За чутками, репер є коханцем актриси, і саме роман з ним став причиною розлучення Меган з чоловіком. У кліпі актриса постає в відвертому вигляді – спідній білизні і чорних сітчастих колготках. Як повідомляв УНІАН, актор Брайан Остін офіційно заявив, що розійшовся з дружиною Меган Фокс після 10 років шлюбу.