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Четвер, 21.05.2020

Актриса Меган Фокс знялася оголеною в кліпі свого нового хлопця

Американська актриса Меган Фокс, яка недавно заявила про розставання з чоловіком, актором Брайаном Остіном Гріном, знялася в кліпі репера Колсона Бейкера. Кліп під назвою Bloody Valentine з'явився у YouTube. За чутками, репер є коханцем актриси, і саме роман з ним став причиною розлучення Меган з чоловіком. У кліпі актриса постає в відвертому вигляді – спідній білизні і чорних сітчастих колготках. Як повідомляв УНІАН, актор Брайан Остін офіційно заявив, що розійшовся з дружиною Меган Фокс після 10 років шлюбу.
Фото: Twitter
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YouTube, Меган Фокс, Bloody Valentine, Колсон Бейкер.
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