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Леді Гага і Аріана Гранде випустили спільний трек в стилі данс-поп

Леді Гага і Аріана Гранде випустили спільний трек в стилі данс-поп
16:16 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Леді Гага похвалила Гранде за бажання співпрацювати і зізналася, що вірші на пісню "Rain on Me" написала прямо в студії.

Леді Гага і Аріана Гранде випустили спільний трек в стилі данс-поп.

Прем'єра композиції в стилі данс-поп, яка увійде в альбом Леді Гаги «Chromatica», відбулася в ніч на п'ятницю, 22 травня. Кліп обіцяють випустити на YouTube о 20:00.

«Мені було так приємно стати частиною підбадьорливої і справжньої поп-музики знову, тому що я відчуваю, ніби хвилина пройшла з того моменту, як я зробила щось таке ж прилипливе, - сказала Гранде.

«Знаєте, це дуже круте відео, дуже веселе. Я просто ніколи у своєму житті не вдягалася так і відмінно провела час», - прокоментувала майбутній кліп Гранде.

Своєю чергою Гага похвалила Гранде за бажання співпрацювати і зізналася, що вірші на пісню "Rain on Me" написала безпосередньо в студії.

Як повідомляв УНІАН, американська співачка Леді Гага назвала дату виходу нового альбому під назвою Chromatica, який раніше був відкладений через пандемію коронавірусу.

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Леди Гага, Ариана Гранде, Rain on Me.
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