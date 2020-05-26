Jerry Heil заспівала про любовний трикутник (Відео)

Новини культури:Співачка презентувала новий трек, який обіцяє стати хітом.

Українська співачка та блогер Jerry Heil (Яна Шамаева) порадувала фанів музичною новинкою. Дівчина представила трек "Провінція" і лірик-відео на нього.

Прем'єра пісні і ролика відбулася 26 травня на YouTube-каналі виконавиці. Лірик-відео співачка створила для швидкого вивчення слів синглу.

"Трек "Провінці "- продовження історії дівчини з пісні "Вільна каса". Героїня - проста дівчина, з простого міста, з простими цінностями, але великими амбіціями. Вона закохана в нього, він - в неї. Але це трикутник, де третя - його мама", - розповіла про пісню Jerry Heil.

Користувачі мережі прийшли в захват від треку, зазначивши, що він ризикує стати хітом. "Яна, це неймовірно круто", "Це буде нова хітяра", "Дуже сильно! Краще за останній час. За другу половину пісні взагалі величезний респект!", "Яка крута пісня, 100% хіт", "Найкращий трек", - пишуть фани в коментарях.