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Вівторок, 26.05.2020

Світлана Лобода випустила новий зворушливий кліп

Українська співачка Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню "Мой". Відео розміщено на її YouTube-каналі. Кліп вийшов дуже щирим і зворушливим. У ролику Лобода зняла свою доньку Єву. "Нове відео LOBODA — це калейдоскоп живих картинок з тисячі і однієї житті жінки. Це сотні портретів, настроїв, емоцій, які, часом, залишаються недоступними для випадкових людей. Але той, хто вдивляється в улюблене обличчя, розгадує таємницю. Вона дуже проста — як би високо ти не літав, тобі потрібна любов", - йдеться в описі до відео. Судячи з відгуків у мережі, багато хто вже скучили за драматичною і надривною Лободою, яка ділиться з шанувальниками вічною лірикою.  
УНИАН
Фото: Twitter
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новій клип, Відео, Світлана Лобода, Мой.
14:39 Сьогодні Телеграф
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