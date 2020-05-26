Світлана Лобода випустила новий зворушливий кліп

Українська співачка Світлана Лобода випустила новий кліп на пісню "Мой". Відео розміщено на її YouTube-каналі. Кліп вийшов дуже щирим і зворушливим. У ролику Лобода зняла свою доньку Єву. "Нове відео LOBODA — це калейдоскоп живих картинок з тисячі і однієї житті жінки. Це сотні портретів, настроїв, емоцій, які, часом, залишаються недоступними для випадкових людей. Але той, хто вдивляється в улюблене обличчя, розгадує таємницю. Вона дуже проста — як би високо ти не літав, тобі потрібна любов", - йдеться в описі до відео. Судячи з відгуків у мережі, багато хто вже скучили за драматичною і надривною Лободою, яка ділиться з шанувальниками вічною лірикою.