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Надя Дорофєєва представила нову пісню "Черничные ночи" (Відео)

Надя Дорофєєва представила нову пісню "Черничные ночи" (Відео)
15:45 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Надя Дорофєєва з Время и Стекло і музикант Гриша Ванюшкін представили спільну пісню Черничные ночи.

У середу, 27 травня, на сторінці Наді Дорофєєвої в Instagram відбулася прем'єра нової пісні Черничные ночи, яку вона записала спільно з другом дитинства Гришею Ванюшкіним, музикантом із Санкт-Петербурга. Відео знято на дахах Києва і Санкт-Петербурга.

Представляючи нову пісню вона написала: «Нещодавно в стрічці мені попався онлайн-виступ Гриші Ванюшкіна і у мене стався флешбек - нам по 17 років, ми в рідному Сімферополі, сидимо біля Салгіра і я слухаю, як Гриша офігенно співає Muse під гітару Знайомтесь - це мій старий друг, талановитий музикант і автор. Я дуже хочу, щоб про нього довідалося якомога більше людей Ми даруємо вам цю пісню. Сподіваюся вона наповнить вас теплом в ці дощові дні».

Нагадаємо, на початку березня Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній оголосили про закриття проекту Время и Стекло, який в 2020 році святкує своє 10-річчя.

 
 
 
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Недавно в ленте мне попалось онлайн-выступление @grishavanyshkin и у меня случился флешбэк – нам по 17 лет, мы в родном Симферополе, сидим возле Салгира и я слушаю, как Гриша офигенно поет Muse под гитару Познакомьтесь - это мой старый друг, талантливейший музыкант и автор. Я очень хочу, чтоб о нем узнало как можно больше людей Мы дарим вам эту песню. Надеюсь она наполнит вас теплом в эти дождливые дни

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

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Все по темі:

Нова пісня, Надя Дорофєєва, Черничные ночи, Друг дитинства.
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