Надя Дорофєєва представила нову пісню "Черничные ночи" (Відео)

Новини культури:Надя Дорофєєва з Время и Стекло і музикант Гриша Ванюшкін представили спільну пісню Черничные ночи.

У середу, 27 травня, на сторінці Наді Дорофєєвої в Instagram відбулася прем'єра нової пісні Черничные ночи, яку вона записала спільно з другом дитинства Гришею Ванюшкіним, музикантом із Санкт-Петербурга. Відео знято на дахах Києва і Санкт-Петербурга.

Представляючи нову пісню вона написала: «Нещодавно в стрічці мені попався онлайн-виступ Гриші Ванюшкіна і у мене стався флешбек - нам по 17 років, ми в рідному Сімферополі, сидимо біля Салгіра і я слухаю, як Гриша офігенно співає Muse під гітару Знайомтесь - це мій старий друг, талановитий музикант і автор. Я дуже хочу, щоб про нього довідалося якомога більше людей Ми даруємо вам цю пісню. Сподіваюся вона наповнить вас теплом в ці дощові дні».

Нагадаємо, на початку березня Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній оголосили про закриття проекту Время и Стекло, який в 2020 році святкує своє 10-річчя.