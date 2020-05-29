Злата Огнєвіч випустила останню пісню своєї трилогії кохання - "Гола правда"

Новини культури:Співачка порадувала музичною новинкою.

Українська співачка Злата Огнєвіч презентувала пісню "Гола правда" - заключний трек з серії "Історії мого кохання". Він був створений у творчому тандемі з Вадимом Лисицею, Мішею Кошовим і співачкою EYRA, яка написала для Злати трек "Солодка кара".

Прем'єра синглу відбулася в п'ятницю, 29 травня, на YouTube-каналі виконавиці. На відміну від попередніх пісень трилогії, "Гола правда" вийшла танцювальною та запальною. Сама співачка називає новий трек "вогненним".

Фанати співачки, які з нетерпінням чекали виходу синглу, прийшли в захват від пісні і вже назвали її "літнім хітом".

"Дуже класна пісня! Літній хіт! Послушала два рази і тепер наспівую весь час. Дякую за цю позитивну роботу", "Уже танцюємо під неї", "Настрій задано", "Дуже крута пісня! 100% літній хіт! Дякую за настрій! чекаю з нетерпінням кліп!", - пишуть коментатори.