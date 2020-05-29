Леді Гага випустила новий альбом "Chromatica"

Новини культури:Американська співачка Леді Гага представила шостий довгоочікуваний студійний альбом "Chromatica".

До нового альбому увійшло 16 композицій записаних зі світовими знаменитостями.

Прем’єра нового альбому повинна була відбутися ще 10 квітня, однак через пандемію коронавірусу артистка вирішила змістити дату. Леді Гага заявила, що не хотіла випускати альбом в такий непростий час.

У новому альбомі "Chromatica" представлені спільні записи з Елтоном Джоном, Аріаною Гранде, групою Blackpink та з вокалістом OneRepublic Раяном Теддером.

Переглянути цей допис в Instagram Welcome to #Chromatica. Now dance motherfckers!!!!!!! Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 28 Тра 2020 р. о 9:05 PDT

Перед прем’єрою довгоочікуваного альбому виконавиця вже встигла випустити три сингли – Stupid Love, Rain on Me та Sour Candy. Новий альбом Леді Гаги вже доступний на стрімінгових сервісах.

Сама виконавиця описує свій альбом як "концептуальну роботу про віртуальний яскравий світ". Леді Гага також повідомила у мережі, що при покупці ексклюзивної версії альбому фанати знаменитості можуть почути ще одну пісню Love Me Right, яка не увійшла в альбом, а також версію фортепіано 1000 Doves і ремікс на трек Stupid Love.

Я знову створюю танцювальну музику. І тепер на танцполі тільки я, і я це заслужила, – зазначила співачка.

Попередній лонгплей Леді Гаги Joanne вийшов ще у 2016 році. Відтоді виконавиця встигла записати саундтрек до фільму "Народження зірки" та зіграти одну з головних ролей. Музика до фільму, яку написала виконавиця – отримала "Оскар".