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П'ятниця, 29.05.2020
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Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring
Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring

Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring

Брітні Спірс вперше за 4 роки презентувала пісню Mood Ring
14:19 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:"Королева" американської попмузики Брітні Спірс, мабуть, готова повернутись до шоу-бізнесу.

Артистка презентувала пісню Mood Ring, яка є першою за 4 роки новинкою, яку вона опублікувала в мережі.

Наразі новинка від Брітні Спірс поступово підкорює всі музичні платформи, а тисячі меломанів вже встигли прослухати ліричний трек Mood Ring.

За словами артистки, композицію вона записала ще у 2016 році для японської версії альбому Glory. Музичну новинку артистка створила спільно з DJ Mustard, який додав сучасних бітів до романтичного треку. У пісні Брітні Спірс описала почуття, які відчуває людина, коли закохується. 

Символічно вона презентувала і нову обкладинку платівки Glory. Перед камерою Брітні Спірс постала у сітчастому купальнику, який ледь прикрив її оголене тіло. пікантне фото прикрасило і запис Mood Ring.

Що відомо про творчу паузу Брітні Спірс

У квітні 2019 року Брітні Спірс раптово скасувала всі свої виступи. Співачка вибачилась перед прихильниками та пояснила, що після того, як її батько ледь не помер, вона хоче приділити час своїй сім'ї. 

Згодом інсайдери розповіли, що госпіталізація батька та його операція на кишківнику приголомшили Брітні Спірс. Артистка переживала нервовий зрив, відтак погодилась пройти курс психічної реабілітації. Після кількох місяців у клініці Брітні у супроводі бойфренда Сема Асгарі повернулась до свого маєтку та навіть обмірковувала можливість завершити музичну кар'єру. Та, ймовірно, зі сцени Брітні Спірс не поспішає йти, про що свідчить її новий трек.

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Все по темі:

Бритни Спирс, Mood Ring, Прем'єре.
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