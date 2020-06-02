Аlyona Аlyona в новому кліпі "Пам'ятаю" виступила з глибоким посланням про дитинство

Новини культури:Пісня стала сповіддю реп-виконавиці.

alyona alyona випустила новий трек "Пам'ятаю", в якому поділилася спогадами про своє минуле. У ньому є рядки про світле дитинство в селі, знущання в школі, підліткове захоплення алкоголем, саморуйнування і новий погляд на життя, який дала їй творчість і робота в дитячому саду.

"Цей трек — сповідь. Бо я не ідеальна, і щоб бути тою, хто я є, мені довелося пройти через злети і падіння. Я не пишаюсь всім, що робила в житті, але і не цураюсь цього. І якщо б мені запропонували на вибір іншу дорогу, я б вибрала свою ще раз", - написала Альона на своєму YouTube-каналі.

Прем'єра треку і кліпу "Пам'ятаю" відбулася в День захисту дітей, і на сторінці в Instagram виконавиця висловила занепокоєння про майбутнє маленьких українців.

"Я дуже люблю дітей і щиро дбаю про їх майбутнє. Дітей, які виростуть, стануть журналістами, і їм можуть облити обличчя кислотою чи можуть просто змести їх сліди з лиця Землі, тому що вони хочуть знати більше. Дітей, які просто гратимуться на свіжому повітрі, і в них випадково прилетить куля. Чи-то ворожа, чи-то від сусіда. І змиє їх слід з лиця Землі. Дітей, які матимуть друзів, через яких їх можуть бити і гвалтувати на допитах, вибивати неіснуючі свідчення. Дітей, які мріють робити добро для людей, але так багато подій навколо демонструє, що все злочинне часто залишається дієвим і безнаказанним. Дітей, які мають законне право обирати, ким їм бути, якими рости, у що вірити, як виглядати і кого кохати. Дітей, які дивляться на нас. І беруть приклад саме з нас. А ми в свій час маємо показувати їм, що ми не боїмося, що віримо в правду і закон, що можемо впливати на все!" - написала alyona alyona.

Шанувальники зірки української хіп-хоп сцени підтримали її позицію і подякували за чесний трек.

"Емоційний кліп і слова, дуже круто вийшло!" - пишуть у коментарях. - "Чути що пісня не для мас і не для комерції, а просто душевна розповідь. Але чіпляє!" "Ось найбільше тобі йдуть такі серйозні треки. Дуже круто".