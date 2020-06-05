Сергій Бабкін записав пісню з Оленою Кравець "Спалах"

5 червня артисти презентували mood-відео до треку "Спалах", яке поступово підкорює мережу. Ролик з'явився на ютуб-каналі Сергія Бабкіна та одразу привернув увагу меломанів. Адже це вперше Олена Кравець записала трек з артистом. Як розповів Сергій Бабкін, це він запропонував зірці "Кварталу 95" записати спільну пісню. Така ідея з'явилась, коли вокаліст створював трек "Спалах". Сергій Бабкін захотів додати жіночої лірики до композиції, тому й звернувся до Олени Кравець із творчим експериментом. Акторка одразу ж погодилась та записала вірш, який зазвучав у пісні "Спалах". У відео Сергій Бабкін та Олена Кравець показали кадри зі створення композиції. Знаменитості побували на студії, де в затишній атмосфері створили ліричний трек.