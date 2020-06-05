"Горизонтальний" концерт Green Grey: музиканти виступлять в Києві

Новини культури:Легенди українського рок-н-ролу гурт Green Grey відіграє унікальний "горизонтальний" концерт у готелі Bratislava .

Музиканти зберуть глядачів на балконах готелю, а сцену зведуть на фасаді. І так збережуть дистанцію між відвідувачами та потішать фанатів неймовірним шоу вживу. А також відсвяткують день народження гурту – весною Green Grey виповнилось 28 років.

Музиканти в інтерв'ю журналістці 24 каналу розповіли, що альтернативний концертний майданчик буде працювати до кінця літа, там і інші артисти зможуть робити концерти та монетизувати свою творчість.

Через карантин музична індустрія постраждала найбільше – артистам довелося скасовувати та переносити концерти на осінь. І фактично вони лишились без заробітку. Самі ж музиканти планують започаткувати такий формат проведення концертів у готелях і у інших містах України.

У нас виникла така ідея і ми почали її реалізовувати. Ставимо такі сцени у 10 українських містах, підписуємо договори. Саме тому ми їдемо виступати в Дніпро, а тут виступатимуть інші артисти, – розповіли Green Grey.

Концерт відбудеться 7 червня на території готелю Bratislava в Києві.