Mozgi представили новий кліп - в ньому зібрані емоційні моменти з концертів гурту

Новини культури:Скучили за літнім двіжем? Дивіться музичну новинку бойз-бенду.

Український гурт Mozgi представив кліп на свій новий запальний трек "Средний палец". Новим роликом музиканти згадують торішній фестивальний розрив і заодно прощаються зі своїм альбомом Middle Finger.

Прем'єра відеоряду відбулася на YouTube-каналі колективу. У кліпі показані яскраві та емоційні моменти з концертів хлопців, зокрема уривки виступів на Atlas Weekend. "Скучили?! WE BACK! Не забувайте хто тут папа і чия команда відбійний молоток! Це M-M-Mozgi!", - прокоментували музиканти.

У новому треку музиканти радять фанам показувати середній палець всім проблемам і невдачам.

"Є чарівний знак!! Перевірено, діє, спробуй, стане легше, працює на 100% всім траблам і невдачам, не людям, а проблемам і затичкам, ланцюгам негараздів і тормозілову", - зазначив Потап.

Користувачі мережі вже встигли оцінити нове творіння хлопців і поділилися враженнями в коментарях під роликом. "Як завжди розрив", "Трек качне багато майданчиків, немає сумнівів! Вогонь, хлопці!", "Класний і зворушливий кліп", - пишуть фани.