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Церемонію MTV Movie & TV Awards 2020 відклали

Церемонію MTV Movie & TV Awards 2020 відклали
12:29 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Вручення премії MTV Movie & TV Awards 2020 року, яке мало відбутися цього місяця, відкладене на невизначений термін через пандемію коронавірусу.

Як повідомляє Variety, організатори премії розглядають можливість провести церемонію в грудні.

Ця новина з’явилася після оголошення про те, що MTV в даний час обмірковує проведення Video Music Awards в серпні в Barclays Center в Брукліні.

«Здоров'я всіх учасників є нашим пріоритетом номер один. Крім того, ми працюємо над кількома планами на випадок непередбачених обставин», — заявив на початку місяця представник MTV.

Цього року MTV не оголошувала точну дату MTV Movie & TV Awards, але минулорічний захід пройшов в Лос-Анджелесі 15 червня. За даними інсайдерів, MTV усе-таки сподівається провести церемонію пізніше в цьому році.

У минулому році номінації були оголошені 14 травня. Переможцями премії MTV Movie & TV Awards 2019 стали Месники: Фінал, Гра престолів, Народження зірки й Оповідь служниці.

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MTV Movie, TV Awards 2020, Церемонію, Відклали.
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