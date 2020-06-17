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MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)

MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)
14:05 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com
Співачка презентувала літню музичну прем'єру.

17 червня співачка MARUV (Анна Корсун) презентувала кліп на трек I Want You , який був записаний спільно з музикантом Boosin. Танцювальний сингл був створений ще півтора роки тому, однак побачив світ лише цього літа.

"Є пісні, які краще випускати восени, є треки для літа, є - для зими. У них певний настрій. Ця пісня якраз для літа. Настав час I Want You", - прокоментувала MARUV. Відео виконано у притаманному артистці відвертому стилі. Прем'єра ролика відбулася на YouTube-каналі виконавиці.

MARUV і Boosin познайомилися в 2017 році. Тоді музикант грав в одному з колективів, а у Ані був свій гурт - The Pringles. З тих пір почалася їх співпраця. Першою спільною роботою музикантів була україномовна пісня "Спини". Через півроку вони випустили трек Drunk Groove, який розривав все хіт-паради.

Boosin також написав для епатажної артистки пісню Siren Song, з якої вона повинна була представити Україну на Євробаченні-2019.

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Все по темі:

MARUV, Анна Корсун, BOOSIN, I Want You.

Автор:

Телеграф
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