MARUV випустила кліп на свій новий танцювальний трек I Want You (Відео)

Співачка презентувала літню музичну прем'єру.

17 червня співачка MARUV (Анна Корсун) презентувала кліп на трек I Want You , який був записаний спільно з музикантом Boosin. Танцювальний сингл був створений ще півтора роки тому, однак побачив світ лише цього літа.

"Є пісні, які краще випускати восени, є треки для літа, є - для зими. У них певний настрій. Ця пісня якраз для літа. Настав час I Want You", - прокоментувала MARUV. Відео виконано у притаманному артистці відвертому стилі. Прем'єра ролика відбулася на YouTube-каналі виконавиці.

MARUV і Boosin познайомилися в 2017 році. Тоді музикант грав в одному з колективів, а у Ані був свій гурт - The Pringles. З тих пір почалася їх співпраця. Першою спільною роботою музикантів була україномовна пісня "Спини". Через півроку вони випустили трек Drunk Groove, який розривав все хіт-паради.

Boosin також написав для епатажної артистки пісню Siren Song, з якої вона повинна була представити Україну на Євробаченні-2019.