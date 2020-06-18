Потап випустив трек-звільнення "Літо 2020" (Відео)

Український репер Потап в рамках свого сольного проекту ПТП випустив пісню "Літо 2020". Новий трек музиканта - нагадування про те, що справжнє літо виткане з хороших емоцій, посмішок, танців і пісень, фестивалів і стрибків у воду.

Прем'єра синглу відбулася 18 червня на YouTube-каналі артиста. Mood відео до пісні репер зняв на одній із спортивних майданчиків Києва.

"Не можна тримати весь світ під замком. Якщо з весною ми ще погодилися, то літо у нас ніхто не забере!", - прокоментував Потап.

Шанувальники ПТП із захопленням сприйняли нове творіння репера.

"Вау! Дуже круте відео вийшло!", "Пісня, в якій правда описується все про наше літо 2020. Клас! Зараз пісні реально зі змістом", "Кожне слово в точку", "Супер! Зайшла! Здоров'я вам і натхнення!" , - пишуть фанати.