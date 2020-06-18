Потап випустив трек-звільнення "Літо 2020" (Відео)

Прем'єра синглу відбулася 18 червня на YouTube-каналі артиста. Mood відео до пісні репер зняв на одній із спортивних майданчиків Києва.
"Не можна тримати весь світ під замком. Якщо з весною ми ще погодилися, то літо у нас ніхто не забере!", - прокоментував Потап.
Шанувальники ПТП із захопленням сприйняли нове творіння репера.
"Вау! Дуже круте відео вийшло!", "Пісня, в якій правда описується все про наше літо 2020. Клас! Зараз пісні реально зі змістом", "Кожне слово в точку", "Супер! Зайшла! Здоров'я вам і натхнення!" , - пишуть фанати.