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П'ятниця, 19.06.2020

TAYANNA представила перший трек з нового альбому

Презентація пісні відбулася 19 червня на офіційному YouTube-каналі артистки і на всіх цифрових майданчиках. "Дівчата, жінки, ця пісня для нас. Створюючи композицію, мені хотілося, розділити з вами емоцію щастя, безтурботності і віру в світле майбутнє", - коментує TAYANNA. Новий EP співачки побачить світ 26 червня. "Всі пісні з альбому "Жіноча сила"- це мотивація для нас - прекрасних жінок. На цей раз я писала про різні життєві моменти, які вимагають пробудження нашої внутрішньої сили. В кожній пісні є особлива місія: допомагати жінкам насолоджуватися їх прекрасним життям", - розповіла TAYANNA про свій майбутній альбом.⠀
apostrophe.ua
Фото: Twitter
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