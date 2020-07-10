Гурт "Время и Стекло" випустив останній кліп "Last Dance"

Український гурт "Время и Стекло" презентувала трек Last Dance - саундтрек до прощального туру "Фінальні титри", який довелося відкласти через карантин. Разом з піснею вийшов і кліп.

Прем'єра музичної роботи відбулася в п'ятницю, 10 липня, на YouTube-каналі колективу. Стилістика нового відео натхненна 80-ми і 90-ми: ретро-вестерн, трохи рейву, дивні танці під драйвовий трек - і нудна прес-конференція перетворюється в фірмове VISLOVO.

Солістка дуету Надя Дорофєєва приміряла в кліпі новий образ. Співачка постала з темним волоссям і новою стрижкою.

У прощальний тур гурт збиралася вирушити в травні, але коронавірус втрутився в творчі плани музикантів. "Фінальні титри" стартують 2 вересня, і завершаться 30 жовтня концертом в Києві (Палац "Україна").

"Ми не плануємо йти у вічний прощальний тур, просто карантин диктує свої правила і змінює плани - через пандемію перенеслися дати концертів прощального туру, але ми приїдемо до всіх запланованих концертних залів. Приходь подивитися на наш останній танець у своєму місті!", - прокоментували Надя Дорофєєва та Позитив.