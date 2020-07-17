Скачать
П'ятниця, 17.07.2020
СБУ сподівається на справедливий вирок у справі МН17
СБУ сподівається на справедливий вирок у справі МН17
Михайло Гончар: Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО
Михайло Гончар: Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Світоліна виграла перший міні-турнір в Берліні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні
Королева Єлизавета ІІ відзначає 68 років перебування на троні

Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу

Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
18:15 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Відома українська хіп-хоп та реп виконавиця alyona alyona випустила кліп на трек «Тихо діти сплять», в якому підіймаються актуальні світові проблеми: війни, екологічні катастрофи та нищення людиною Землі.

Прем'єра соціального ролика відбулася в п'ятницю, 17 липня, на YouTube-каналі артистки.

"Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його краще. Але зараз навіть те, що не потребує вдосконалення, ми знищуємо, не думаючи про наслідки", - зазначила Олена.

Початок 2020 року alyona alyona провела на Балі. Саме там і народилася її нова робота. Острів послужив ідеальним місцем для зйомок, оскільки незважаючи на "райську" репутацію, є одним з найбільш забруднених місць на планеті.

"Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь, - говорить хіп-хоп-виконавиця. - В Україні те ж саме: в річках плавають відходи, на полях рясніють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі!".

Аlyona Аlyona українська реп-співачка та авторка пісень. У 2019 році випустила дебютний альбом Пушка і міні-альбом В хаті МА, виконує пісні українською мовою.

Українські видання називають її «новою українською реп-зіркою» та «сенсацією українського репу», а The New York Times порівняли з Azealia Banks у статті «15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should».

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
02 Названо препарат, який здатний зупинити поширення COVID-19 в організмі
03 Тайсон більше не капітан "Шахтаря"
04 "Happy Birthday, Frau Angela!": Зеленський привітав Меркель з днем народження
05 "Олімпік" розгромив "Львів" на виїзді
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Стали відомі результати ЗНО з математики та фізики
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
Синоптики попереджають про сильні дощі, грози та шквали
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
У померлої доньки Нельсона Мандели виявили Covid-19
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся