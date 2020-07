Пушка українського хіп-хопу Аlyona Аlyona випустила соціальний кліп із закликом берегти природу

Відома українська хіп-хоп та реп виконавиця alyona alyona випустила кліп на трек «Тихо діти сплять», в якому підіймаються актуальні світові проблеми: війни, екологічні катастрофи та нищення людиною Землі.

Прем'єра соціального ролика відбулася в п'ятницю, 17 липня, на YouTube-каналі артистки.

"Ми всі прийшли в цей світ, щоб служити йому і робити його краще. Але зараз навіть те, що не потребує вдосконалення, ми знищуємо, не думаючи про наслідки", - зазначила Олена.

Початок 2020 року alyona alyona провела на Балі. Саме там і народилася її нова робота. Острів послужив ідеальним місцем для зйомок, оскільки незважаючи на "райську" репутацію, є одним з найбільш забруднених місць на планеті.

"Берегові лінії на Балі були вистелені пластиком з океану. Сміття було скрізь, - говорить хіп-хоп-виконавиця. - В Україні те ж саме: в річках плавають відходи, на полях рясніють принесені вітром пакети. Я не хочу жити і бачити це далі!".

Аlyona Аlyona українська реп-співачка та авторка пісень. У 2019 році випустила дебютний альбом Пушка і міні-альбом В хаті МА, виконує пісні українською мовою.

Українські видання називають її «новою українською реп-зіркою» та «сенсацією українського репу», а The New York Times порівняли з Azealia Banks у статті «15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should».