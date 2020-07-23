Американський соул-співак Мозес Самні зняв кліп у Києві

Київ стає все більш привабливим для іноземних вокалістів. Днями американець Мозес Самні презентував відео до треку Me In 20 Years ("Я через 20 років"), знятий в Україні. Відео з'явилось на ютубі артиста та одразу ж привернуло увагу меломанів. Все тому, що Мозес Самні вирішив показати тему самотності, яку відчула не одна людина в час самоізоляції.

Відео з'явилось на ютубі артиста та одразу ж привернуло увагу меломанів. Все тому, що Мозес Самні вирішив показати тему самотності, яку відчула не одна людина в час самоізоляції.

Виявилось, що для зйомок артист спеціально приїхав до Києва. І хоч української столиці, як такої, не видно у кадрах, ролик Me In 20 Years був дуже емоційним та особливим.

У самому треку співак наче переноситься у майбутнє і намагається дізнатись у себе, чи йому насправді судилось бути одиноким. Тому кліп Me In 20 Years знятий у темних кольорах та є досить похмурим. Атмосферності додає квартира з ретро-інтер'єром, а Мозес Самні постає в образі старшого чоловіка.

У кліпі Мозес Самні намагається зрозуміти, яким буде його майбутнє. А раптом він проведе залишок життя старим, хворим і одиноким? Цей кліп напрочуд яскраво відображає всі настрої 2020 року.

Цього року самобутній артист з Америки, якого можна віднести до жанру драматично-романтичного неосоулу, випустив подвійний альбом græ — одну з найцікавіших і музично найкрасивіших робіт 2020-го. Сьогодні він показав кліп на пісню з нього, який варто подивитися.

Me In 20 Years — це фантазія Moses Sumney на тему самотності. У пісні він ніби заглядає в майбутнє і запитує себе: чи судилося мені бути самотнім? Відповідною вийшла й атмосфера кліпу, де у радянській квартирі з тим самим холодильником, клятими шпалерами та скатертиною нам показують образ постарілого музиканта.

Це не вперше іноземні артисти приїжджають до Києва, аби зняти атмосферний кліп. Так, ролики до своїх треків у столиці України вже знімали Нетта Барзілай, Twenty One Pilots, Палома Фейт, NCT, Damso, Калум Скотт, Hurts, Наталі Імбрулія та інші. Та найбільшого галасу наробив приїзд Майлі Сайрус у жовтні 2019 році. Тоді для зйомок Nothing Breaks Like a Heart тимчасово перекрили Дарницький міст. Ролик настільки сподобався меломанам, що українська столиця привернула увагу кліпмейкерів.