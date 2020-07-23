Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Американський соул-співак Мозес Самні зняв кліп у Києві

Американський соул-співак Мозес Самні зняв кліп у Києві
15:20 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
Київ стає все більш привабливим для іноземних вокалістів. Днями американець Мозес Самні презентував відео до треку Me In 20 Years ("Я через 20 років"), знятий в Україні. Відео з'явилось на ютубі артиста та одразу ж привернуло увагу меломанів. Все тому, що Мозес Самні вирішив показати тему самотності, яку відчула не одна людина в час самоізоляції.

Відео з'явилось на ютубі артиста та одразу ж привернуло увагу меломанів. Все тому, що Мозес Самні вирішив показати тему самотності, яку відчула не одна людина в час самоізоляції. 

Виявилось, що для зйомок артист спеціально приїхав до Києва. І хоч української столиці, як такої, не видно у кадрах, ролик Me In 20 Years був дуже емоційним та особливим. 

У самому треку співак наче переноситься у майбутнє і намагається дізнатись у себе, чи йому насправді судилось бути одиноким. Тому кліп Me In 20 Years знятий у темних кольорах та є досить похмурим. Атмосферності додає квартира з ретро-інтер'єром, а Мозес Самні постає в образі старшого чоловіка.

У кліпі Мозес Самні намагається зрозуміти, яким буде його майбутнє. А раптом він проведе залишок життя старим, хворим і одиноким? Цей кліп напрочуд яскраво відображає всі настрої 2020 року.

Цього року самобутній артист з Америки, якого можна віднести до жанру драматично-романтичного неосоулу, випустив подвійний альбом græ — одну з найцікавіших і музично найкрасивіших робіт 2020-го. Сьогодні він показав кліп на пісню з нього, який варто подивитися.

Me In 20 Years — це фантазія Moses Sumney на тему самотності. У пісні він ніби заглядає в майбутнє і запитує себе: чи судилося мені бути самотнім? Відповідною вийшла й атмосфера кліпу, де у радянській квартирі з тим самим холодильником, клятими шпалерами та скатертиною нам показують образ постарілого музиканта.

Це не вперше іноземні артисти приїжджають до Києва, аби зняти атмосферний кліп. Так, ролики до своїх треків у столиці України вже знімали Нетта Барзілай, Twenty One Pilots, Палома Фейт, NCT, Damso, Калум Скотт, Hurts, Наталі Імбрулія та інші. Та найбільшого галасу наробив приїзд Майлі Сайрус у жовтні 2019 році. Тоді для зйомок Nothing Breaks Like a Heart тимчасово перекрили Дарницький міст. Ролик настільки сподобався меломанам, що українська столиця привернула увагу кліпмейкерів. 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Мозес Самни.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
02 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
03 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
04 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
05 ПСЖ виграв Кубок Франції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся