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В Україні скасовано всі виступи російської співачки Zivert

В Україні скасовано всі виступи російської співачки Zivert
19:10 Пт, 24 Липень 2020 Телеграф Фото: Twitter
В Одесі скасували концерт російської співачки Zivert, який мав відбутися сьогодні, 24 липня. Окрім того, скасували концерти у Києві через "політичні перепони".

"Запланований раніше концерт російської співачки Юлії Зиверт, відомої як Zivert, в Одесі 24 липня не відбудеться. Про це свідчать зокрема сайти для продажу квитків. Про скасування концерту у Києві повідомив заклад Osocor Residence, який пояснив скасування "політичними перепонами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сама співачка днями повідомила про скасування своїх концертів в Одесі та Києві, пояснивши їх обмеженнями через коронавірусну пандемію.

 
 
 
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дорогие люди Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продлением карантина и не открытой с 15.07 границей (Россия по-прежнему красная зона) все мои концерты в Украине переносятся на неопределённый срок. Я знаю, как сильно вы ждали меня в своих краях. И хочу, чтоб вы знали, что я всем сердцем хотела попасть к вам Но пока ситуация диктует нам свои правила. Но так же я точно знаю, что придёт наше время и мы будем с вами вместе сиять как и прежде Я всё равно буду ждать нашей встречи. P.S. Возврат средств за приобретённые билеты можно осуществить в период с 21.07 по 28.07 Приносим свои глубочайшие извинения ! И я крепко обнимаю каждого из вас

Публикация от ZIVERT life в кайф (@_zivert)

"Мені дико шкода повідомляти вам про це, але, на жаль, у зв'язку з продовженням карантину і не відкритої з 15.07 кордоном (Росія, як і раніше червона зона) всі мої концерти в Україні переносяться на неопределенний̆ термін. Я знаю, як сильно ви чекали мене в своїх краях. І хочу, щоб ви знали, що я всім серцем хотіла потрапити до вас. Але поки ситуація диктує нам свої правила ".

В Одесі концерт Zivert був запланований на 24 липня в літньому театрі "Морвокзал", в Києві - на 4 серпня в "Оsocor Beach Club" від "Osocor Residence".

Юлія Зіверт виступала в Криму, захопленому Росією. Російські ЗМІ повідомляють, що після кожного концерту Зіверт в Криму фотозвіти з мережі зникали, як і згадки про присутність співачки на вечірках. Однак в мережі збереглися фотографії з концертів в клубах Ялти і Сімферополя, а також новорічної вечірки в сімферопольському закладі "Чайка".

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Zivert.

Автор:

Телеграф
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