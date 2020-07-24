В Україні скасовано всі виступи російської співачки Zivert

В Одесі скасували концерт російської співачки Zivert, який мав відбутися сьогодні, 24 липня. Окрім того, скасували концерти у Києві через "політичні перепони".

"Запланований раніше концерт російської співачки Юлії Зиверт, відомої як Zivert, в Одесі 24 липня не відбудеться. Про це свідчать зокрема сайти для продажу квитків. Про скасування концерту у Києві повідомив заклад Osocor Residence, який пояснив скасування "політичними перепонами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сама співачка днями повідомила про скасування своїх концертів в Одесі та Києві, пояснивши їх обмеженнями через коронавірусну пандемію.

"Мені дико шкода повідомляти вам про це, але, на жаль, у зв'язку з продовженням карантину і не відкритої з 15.07 кордоном (Росія, як і раніше червона зона) всі мої концерти в Україні переносяться на неопределенний̆ термін. Я знаю, як сильно ви чекали мене в своїх краях. І хочу, щоб ви знали, що я всім серцем хотіла потрапити до вас. Але поки ситуація диктує нам свої правила ".

В Одесі концерт Zivert був запланований на 24 липня в літньому театрі "Морвокзал", в Києві - на 4 серпня в "Оsocor Beach Club" від "Osocor Residence".

Юлія Зіверт виступала в Криму, захопленому Росією. Російські ЗМІ повідомляють, що після кожного концерту Зіверт в Криму фотозвіти з мережі зникали, як і згадки про присутність співачки на вечірках. Однак в мережі збереглися фотографії з концертів в клубах Ялти і Сімферополя, а також новорічної вечірки в сімферопольському закладі "Чайка".