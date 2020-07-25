"Антитіла" анонсували новий альбом гурту

Фронтмен гурту обіцяє, що новий альбом буде сповнений творчими експериментами.

Фронтмен гурту "Антитіла" анонсував вихід нового альбому.

"Ми вже відчуваємо, що він буде різноплановим по звучанню, як і попередній. Кожна пісня матиме свій характер", - розказав Тарас Тополя.

Він додав, що деякі пісні будуть важчими по звучанню, деякі більш радійного формату. Водночас альбом буде сповнений музичних експериментів.

"Ці творчі експерименти будуть йти лейтмотивом через весь альбом, єдине, що буде незмінним, - це лірика і намагання кожною піснею передати якусь емоцію, атмосферу, смисл", - поділився Тополя.

За його словами, "Антитіла" планують випустити новий альбом вже у 2021-му році.

Антитіла — український поп-рок-гурт із Києва, що виник у 2008 році. Фронтменом гурту є Тарас Тополя. Репертуар «Антитіл» переважно складається з пісень українською.