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Знятий на смартфон: Maroon 5 представив кліп на пісню "Nobody's love"

Знятий на смартфон: Maroon 5 представив кліп на пісню "Nobody's love"
16:30 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Учасники американського поп-рок гурту Maroon 5 опублікували на YouTube кліп на трек Nobody's love, повністю знятий на iPhone.

Через самоізоляцію, викликаної пандемією коронавіруса, в ролику з'являється тільки вокаліст колективу Адам Левін.

Виконавець сидить у дворі свого будинку в Лос-Анджелесі і розмірковує про романтичні почуття, які відчуває до якоїсь дівчини.

"Якщо ти коли-небудь підеш, то я збожеволію", – співає він.

За інформацією ET Canada, відео створив режисер Девід Добкін ("Хочу як ти", "Суддя"). Це не вперше, коли голлівудський кінематографіст співпрацює з Maroon 5. Так, він зняв для групи кліпи до пісень "Sugar", "Girls like you" і "Memories".

Нещодавно рок-музиканти оголосили нові дати туру по Північній Америці, оскільки раніше вони були змушені перенести концерти, заплановані на літо 2020 року, через пандемію COVID-19. Тепер Maroon 5 виступлять у 2021 році. Перше шоу відбудеться 15 липня у chula vista (штат Каліфорнія), а останнє – другого жовтня в Лос-Анджелесі.

20 вересня 2019 року група випустила пісню «Memoriesruen», яка досягла 4 місця в чарті Hot 100. Вона стала головним синглом їх майбутнього сьомого студійного альбому.

У жовтні 2019 року Джеймс Валентайн розкрив подробиці про роботу над новим альбомом, заявивши: "Це віщує новий альбом, над яким ми зараз працюємо в студії. Ну да, ми працюємо над новим альбомом". 

Jerry Heil представила пісню "Бомба, ракета..."

Maroon 5 почали свій "The 2020 Tourruen" по Південній Америці з 23 лютого по 10 березня 2020 року. 

У червні 2020 року стало відомо, що Девід Добкін знімає документальний фільм про групу. Очікується, що він буде випущений також у 2021 році.

27 червня 2020 року басист Міккі Медден був заарештований в Лос-Анджелесі за звинуваченням у домашньому насильстві, а через кілька днів 14 липня в "People Magazine" він оголосив, що йде з групи "на найближче майбутнє".

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Maroon 5, Nobody's love.

Автор:

Телеграф
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