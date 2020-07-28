Кеті Перрі відклала вихід нового альбому "Smile"

Smile (з англ. - «Посміхнись») - майбутній п'ятий студійний альбом американської співачки Кеті Перрі, реліз якого відбудеться 28 серпня 2020 року.

Американська співачка Кеті Перрі відклала реліз свого нового альбому Smile.

Про це співачка повідомила у своєму Instagram.

«Я не хочу кидати у вас цю погану новину, як пиріг в обличчя, але якщо є щось, чого мене навчив 2020, то це не занадто прив'язуватись до планів і бути поступливим... Через неминучі затримки виробництва мій альбом буде випущений через кілька тижнів, 28 серпня», – зазначила вона.

Щоб підтримати фанатів, починаючи з 2 серпня і до тих пір, поки альбом не вийде, співачка буде виходити в прямий ефір на півгодини та ділитися новинами.

5 березня 2020 співачка представила сингл «Never Worn White», пісня була випущена разом з музичним кліпом, через який вона розповіла про свою вагітність.

7 травня співачка оголосила про вихід лід-синглу «Daisies» зі свого майбутнього альбому.

3 липня Кеті показала обкладинку майбутнього лонгплею і розкрила його назва - Smile. На наступний день відбувся реліз однойменного синглу, разом з ним став доступний передзамовлення альбому.

Перрі пояснила, що альбом присвячений «пошуку світла в кінці тунелю» і повернення посмішки. У 2017 році Кеті переживала кризу в кар'єрі через не надто вдалий період, а також розставання з Орландо Блумом, що позначилося на ній, вона боролася з депресією і суїцидальними думками, за її словами саме музика врятувала їй життя, а віра і надія допомогли їй встати на ноги і знайти причину, щоб жити далі. Перрі також визначила альбом як її «подорож до світла, з історіями про стійкість, надії і любові». На обкладинці альбому Кеті постала в образі «сумного клоуна», з червоним носом і в картатому костюмі.