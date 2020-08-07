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"Deep Purple" випустили свій 21-й альбом "Whoosh" (Відео)

"Deep Purple" випустили свій 21-й альбом "Whoosh" (Відео)
15:59 Пт, 7 Серпень 2020 Телеграф Фото: twitter
Слоган цього альбому "Deep Purple - це повернути" Deep "назад в" Purple "(фіолетовий колір) ... за мотивами статті Корі Расті, журнал Роллінг Стоун.

"Для кожної дії є рівна і протилежна реакція ... ну, не зовсім в цьому випадку; більше причин і наслідків, де останнім часто більше, ніж перше", - сказав фронтмен Іен Гіллан навесні.

"Лінії дистрибуції (фізичні продажу компакт-дисків, вінілу, касет) і торгові точки закриті доти, поки страшний Лургі не отримає нетравлення шлунка. Тому, оскільки багато хто з нас все ще люблять тримати в руках нову платівку, і слідуючи пораді нашого чудового лейбла, ми вирішили відкласти випуск нової платівки Свист! до серпня".

Отже, через чотири роки після вступу Deep Purple в "Залі слави Рок-н-ролу" і через три роки після їх останнього альбому Infinite група випустила свій 21-й альбом Whoosh!

В черговий раз група співпрацювала з продюсером Бобом Езріном (Alice Cooper, Pink Floyd) для запису альбому, який вийшов в цифровому форматі, на CD і deluxe CD, або в подвійному вініловому виданні. Подарункове видання супроводжуватимуться годинним фільмом басиста Роджера Гловера в розмові з Езріном, який продюсував останні два альбоми групи, а також відео повного виступу групи на Hellfest 2017 року.

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Deep Purple, Whoosh!.

Автор:

Телеграф
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