Фанати Muse радійте: група випустить концертний фільм The Simulation Theory - трейлер (Відео)

Британська рок-група Muse вирішила зробити своїм фанатам подарунок: концертний фільм The Simulation Theory вийде онлайн.

У групи вже є "досвід" у виданні концертних фільмів.

У непростий зараз час грппа вирішила підтримати своїх фанатів і представити ще один концертний фільм - The Simulation Theory. Про своє рішення музиканти розповіли на сторінці групи Instagram. І плюс до всього опублікували трейлер фільму на своєму офіційному Youtube-каналі.

З лютого по жовтень 2019 року MUSE вирушили в тур в більш ніж 28 країн. Тепер фанати, які не були на цих концертах, зможуть побачити дане видовище. Концертний фільм вийде в прокат в кінотеатрах IMAX з 17 серпня. А з 21 серпня насолодитися концертом зможуть і інші - фільм буде опублікований на цифрових платформах Google Play, iTunes і Amazon.

Над концертним фільмом працював режисер Ланс Дрейк, він також знімав всеі промо-ролики для для альбому Simulation Theory. Зйомки проходили у вересні 2019 року на лондонській O2 Arena і спеціального для цього було зроблено саме театральне шоу про вчених, які досліджують паранормальні явища.

За словами Дрейка, "мета Simulation Theory полягала в тому, щоб відобразити масштаб живого шоу і розширити його зв'язок з ДНК світу, яку ми створювали останні три роки в музичних кліпах для Muse".