Monatik оцінив: Lida Lee розбурхала новим кліпом на пісню "Пам`ятка" (Відео)

Учасниця вокального шоу "Голос країни-10", бек-вокалістка Дмитра Монатика Lida Lee стала першою артисткою MONATIK Corporation.

Українська співачка Lida Lee опублікувала відеокліп на свою першу сольну пісню. Трек отримав назву "Пам'ятка".

Відео вийшло на Youtube-каналі артистки. Режисером відео виступила Таня Муінью, відома своєю співпрацею з MONATIK, Katy Perry, іспанкою Rosalia, казахстанським репером Скріптонітом і іншими артистами. Хореографія Дениса Стульнікова натхненна постановками 60-х років.

Майданчиком для зйомок став Одеський театр опери та балету.

Нагадаємо, український хітмейкер MONATIK (Дмитро Монатік) вирішив почати допомагати молодим талантам і "взяв під своє крило" одну з учасниць шоу "Голосу країни".