Скачать
Субота, 15.08.2020
Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
Не виходьте на вулиці: Лукашенко звернувся до білорусів
Акції протесту в Білорусії: на мітинги вийшли працівники заводів по всій країні
Акції протесту в Білорусії: на мітинги вийшли працівники заводів по всій країні
Динамо хоче придбати півзахисника Лестера
Динамо хоче придбати півзахисника Лестера
"Висхідний Фенікс": Принц Гаррі знявся у фільмі Netflix (Відео)
"Висхідний Фенікс": Принц Гаррі знявся у фільмі Netflix (Відео)

У стилі сутінкової саги: Kler випустила кліп "Нестримна" (Відео)

У стилі сутінкової саги: Kler випустила кліп "Нестримна" (Відео)
23:00 Пт, 14 Серпень 2020 Телеграф Фото: instagram
Українська співачка Kler опублікувала нову роботу - музичне відео на пісню "Нестримна".

Ролик з'явився на офіційному Youtube-каналі співачки.

За словами Kler, на створення кліпу її надихнула вампірська сага "Сутінки", яку вона переглянула на карантині.

"Пам'ятаю, вперше побачила цей фільм, коли мені було 15 років. І, звичайно, як і багато дівчат того часу, миттєво підсіла на всю сутінкову сагу. Так що, думаю, це відео знайде відгук у всіх, хто сперечався колись про тому, хто крутіше - команда Едварда або Джейкоба", - поділилася співачка.

За сюжетом кліпу, герой вирушає на вечірку і не помічає, що з настанням темряви звичний світ перетворюється до невпізнання, а незнайомка, з якою у нього виникло тяжіння, перетворюється на щось зовсім інше. Нова робота Kler доступна для прослуховування і скачування на всіх платформах.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Клэр, Нестримна.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ситуація в Білорусі: Лукашенко виступить із "терміновим зверненням"
02 "Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)
03 HBO показав трейлер нової підліткової комедії "Не вагітна" (Відео)
04 14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
05 Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вступ для абітурієнтів з окупованого Донбасу продовжили до 23 жовтня
Вступ для абітурієнтів з окупованого Донбасу продовжили до 23 жовтня
У МОЗ оновили список країн &quot;червоної&quot; і &quot;зеленої&quot; зон: до якої групи потрапила Україна
У МОЗ оновили список країн "червоної" і "зеленої" зон: до якої групи потрапила Україна
Зеленський: Україна на межі другої хвилі COVID-19
Зеленський: Україна на межі другої хвилі COVID-19
Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
Новий BMW X1 помічений фотошпигуном в Мюнхені (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся