У стилі сутінкової саги: Kler випустила кліп "Нестримна" (Відео)

Українська співачка Kler опублікувала нову роботу - музичне відео на пісню "Нестримна".

Ролик з'явився на офіційному Youtube-каналі співачки.

За словами Kler, на створення кліпу її надихнула вампірська сага "Сутінки", яку вона переглянула на карантині.

"Пам'ятаю, вперше побачила цей фільм, коли мені було 15 років. І, звичайно, як і багато дівчат того часу, миттєво підсіла на всю сутінкову сагу. Так що, думаю, це відео знайде відгук у всіх, хто сперечався колись про тому, хто крутіше - команда Едварда або Джейкоба", - поділилася співачка.

За сюжетом кліпу, герой вирушає на вечірку і не помічає, що з настанням темряви звичний світ перетворюється до невпізнання, а незнайомка, з якою у нього виникло тяжіння, перетворюється на щось зовсім інше. Нова робота Kler доступна для прослуховування і скачування на всіх платформах.