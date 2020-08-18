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Вівторок, 18.08.2020
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Ода хоробрості: Крістіна Агілера записала саундтрек до фільму "Мулан" (Відео)
15:30 Сьогодні Телеграф Фото: twitter
Крістіна Агілера презентувала кліп на пісню Loyal Brave True для фільму "Мулан" від Disney.

Крістіна Агілера випустила кліп на оригінальну пісню Loyal Brave True для нового фільму "Мулан" від Disney, який був відкладений через коронавірус і вийде в український прокат 10 вересня.

Нову пісню Loyal Brave True написали Джеймі Гартман, Гаррі Ґреґсон-Вільямс, Рози Голан і Біллі Кребтрі, а продюсером став Джеймі Гартман.

Дивіться кліп на нову пісню Крістіни Агілери "Loyal Brave True":

За словами Агілери, Loyal Brave True - це баланс між вразливістю і силою.

Нагадаємо, студія Disney офіційно заявила, що передплатники Disney + в Штатах та деяких інших країнах зможуть побачити картину 4 вересня цього року.

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Все по темі:

Дисней, Кристина Агилера, Мулан, Loyal Brave True.

Автор:

Телеграф
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