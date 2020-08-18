Ода хоробрості: Крістіна Агілера записала саундтрек до фільму "Мулан" (Відео)

Крістіна Агілера випустила кліп на оригінальну пісню Loyal Brave True для нового фільму "Мулан" від Disney, який був відкладений через коронавірус і вийде в український прокат 10 вересня.
Нову пісню Loyal Brave True написали Джеймі Гартман, Гаррі Ґреґсон-Вільямс, Рози Голан і Біллі Кребтрі, а продюсером став Джеймі Гартман.
Дивіться кліп на нову пісню Крістіни Агілери "Loyal Brave True":
За словами Агілери, Loyal Brave True - це баланс між вразливістю і силою.
Нагадаємо, студія Disney офіційно заявила, що передплатники Disney + в Штатах та деяких інших країнах зможуть побачити картину 4 вересня цього року.