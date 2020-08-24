Це те, що робить мене жінкою: Кеті Перрі випустила новий трек (Відео)

Нова лірична пісня увійде до майбутнього альбому співачки Smile, вихід якого запланований на 28 серпня. Композицію співачка присвятила жіночності. У відео живого виступу, яке зняв Тім Секигучи, вагітна Перрі представляє урізану емоційну версію треку.