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Середа, 26.08.2020

"Саме в той день, коли ми станем собою": група "Океан Ельзи" випустила новий кліп (Відео)

Автором слів і музики став фронтмен колективу Святослав Вакарчук. Режисером кліпу виступила Ганна БУРЯЧКОВА. "Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємося в своїх маленьких пляшечках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, знайти себе справжніх", - розповіла режисер
Фото: Twitter
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Клип, Океан Ельзи, Пісня, Музика.
09:42 Сьогодні Телеграф
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