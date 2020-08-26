"Саме в той день, коли ми станем собою": група "Океан Ельзи" випустила новий кліп (Відео)

Автором слів і музики став фронтмен колективу Святослав Вакарчук. Режисером кліпу виступила Ганна БУРЯЧКОВА. "Життя змінюється і в цьому ритмі і тривозі ми все більше ховаємося в своїх маленьких пляшечках, проживаючи дні в акваріумах самотності, забуваючи про те, хто ми є насправді. Мені дуже хотілося передати цю атмосферу і дозволити їй змінитися в кадрі. Дати можливість героям вийти за межі скляної стіни і відчути радість спілкування, знайти себе справжніх", - розповіла режисер