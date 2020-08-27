The Hardkiss і MONATIK випустили спільний кліп на пісню "Кобра" (Відео)

Група The Hardkiss на своєму YouTube-каналі презентувала кліп на пісню "Кобра", записану разом зі співаком і танцюристом Monatik.
Автори пісні - солістка Юлія Саніна та її чоловік, креативний продюсер колективу Валерій Бебко.
Він же є режисером кліпу. Продюсером виступила Катерина Нефельд.
Видовищний і дещо містичний ролик оприлюднили на ютуб-каналі групи The Hardkiss.
Сингл увійде в новий альбом колективу, який вийде наступного року.
Нагадаємо, українська співачка Юлія Саніна стала вже шосту зоряну учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками".