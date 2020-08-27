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The Hardkiss і MONATIK випустили спільний кліп на пісню "Кобра" (Відео)

The Hardkiss і MONATIK випустили спільний кліп на пісню "Кобра" (Відео)
13:55 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Рок-група The Hardkiss та MONATIK випустили атмосферний кліп на україномовну пісню "Кобра".

Група The Hardkiss на своєму YouTube-каналі презентувала кліп на пісню "Кобра", записану разом зі співаком і танцюристом Monatik.

Автори пісні - солістка Юлія Саніна та її чоловік, креативний продюсер колективу Валерій Бебко.

Він же є режисером кліпу. Продюсером виступила Катерина Нефельд.

Видовищний і дещо містичний ролик оприлюднили на ютуб-каналі групи The Hardkiss.

Сингл увійде в новий альбом колективу, який вийде наступного року.

Нагадаємо, українська співачка Юлія Саніна стала вже шосту зоряну учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками".

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Все по темі:

Кобра, The Hardkiss, Монатик.

Автор:

Телеграф
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