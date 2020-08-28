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Субота, 29.08.2020

"Ілюзія, що купити можна все. Навіть любов": гурт Агонь випустив новий хіт (Відео)

Трек присвячений всім людям, хто хоч раз відчував почуття зради на користь фінансового достатку. "У наш час глобального споживання створюється ілюзія, що купити можна все. Навіть любов. Але хто насправді знає, що таке любов. Ми надаємо цьому почуттю різні виразні форми. І саме криве відображення любові - це секс. Ти купуєш секс, втішаючи хвилювання своєї душі всього на кілька годин, не розуміючи, що обманюєш не тільки себе, але і весь світ. Ніч пройде, вона піде. Але з чим залишишся ти? З порожнім гаманцем і порожнім серцем. Ще трохи, і в твоєму житті залишаться тільки нічні метелики, сірі метелики, а кольорові Махаони будуть збирати пилок з інших квіток ", - розповідає гурт.
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АГОНЬ, Продажна любов.
23:02 Пт, 28 Серпень 2020 Телеграф
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