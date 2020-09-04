Яскраве поєднання: Настя Каменських представила новий кліп (Відео)

Настя Каменських (NK) презентувала кліп на трек A HUEVO з нового іспаномовного альбому Ecléctica, в якому змішала іспанська і український колорит.

Прем'єра відео відбулася сьогодні, 4 вересня, на YouTube-каналі виконавиці.

Режисером відеоряду виступив Леонід Колосовський. Це вже третя спільна робота співачки і кліпмейкера в сольному проекті NK, і кожна з робіт вражає стилем, яскравими фарбами і епатажем.

У перекладі з мексиканського сленгу A HUEVO означає "круто", "Ульотний", "офігенно".

"Це мексиканський сленг і означає" круто / офігенно ". Huevo - це яйце. Ось у нас говорять" крутий, як яйце ", так і в іспанському A HUEVO - круто, офігенно! Англійська еквівалент цієї фрази -" f * ck yeah " , - пояснила Каменських.

У кліпі Настя приміряла кілька яскравих луків. Якщо придивитися до деталей образів, що можна побачити злиття української і мексиканської культур. Наприклад, довга коса і сніп пшениці - класичні символи України, а червоний колір сукні передає мексиканський темперамент.