Hurts випустили новий альбом Faith після трирічної паузи

Британська група Hurts презентував новий альбом Faith, що вийшов сьогодні, 4 вересня.

Адам Андерсон і Тео Хатчкрафт випустили свій п'ятий студійний альбом під назвою "Faith", до якого увійшли 11 треків.

На новій платівці можна почути як нові пісні, так і раніше видані - Voices, Suffer, Redemption і Somebody.

За словами музикантів, "Faith" був народжений в кризі. Вони відчували себе втомленими і виснаженими після туру і навіть не були впевнені, що випустять ще один альбом.

Незважаючи на сумніви і труднощі, новий альбом Faith вже зайняв друге місце в британському iTunes.

Нагадаємо, 24 червня музиканти опублікували в мережі чорно-білий кліп на чуттєву пісню Suffer, а 16 липня Hurts випустив музичне відео на новий пісню "Redemption".