Заклик жити без поганих думок: Tvorchi представили новий хіт (Відео)

Український електронний дует Tvorchi представив новий англомовний трек Living My Life.

Living My Life - маніфест гедонізму, легкості і яскравих емоцій від життя і молодості. Tvorchi закликають кожного слухача не жити очікуваннями, не слухати інших, а бути тут і зараз, користуватися будь-якою можливістю і не зупиняти втілення мрії в реальність.

Living my life - це лід сингл нового альбому хлопців, який виходить вже 25 вересня.

"Цю пісню ми б описали як сексуальну, провокаційну, емоційну, романтичну і водночас трохи дивну. Цей трек - заклик жити без поганих думок і без людей, які транслюють їх для нас. Адже поки ви з тими, з ким хочете бути, з вами все буде добре "- розповів Джеффрі Кенні, вокаліст Tvorchi.

Новий трек хлопці записали в умовах самоізоляції, так само як і інші композиції з майбутнього альбому.