"Сумно": Alyona Alyona піднімає тему насильства в новому треку (Відео)

Українська реперша Alyona Alyona присвятила відео "Сумно" всім тим, хто був схильний до насильства.

У своїй творчості українська реп-виконавиця Alyona Alyona відгукується на головні соціальні потрясіння в Україні і просить не мовчати.

Нову пісню Сумно Alyona Alyona присвятила жертвам насильства. А головною героїнею відео стала Анастасія Лугова - на початку серпня її жорстоко побили в потязі Маріуполь-Киів і ледь не згвалтували в присутності маленького сина.

До того як стати популярним українським репером, Олена Савраненко працювала вихователькою в дитячому саду, інспектором соціальної служби. За час роботи в соціальній службі Alyona Alyona була свідком безлічі історій, в яких люди страждали, боялися, боролися за життя і за дітей, намагалися бути почутими.

"Більшість з тих, хто звертався в соціальну службу, боялися говорити про фізичні розправи над собою. Тому для мене великим вчинком стала згода Анастасії взяти участь в зйомках, тому що вона як ніхто розуміє сенс мого тексту. Вона не мовчала! І я закликаю кожного людини, яка пережила насильство над собою або став його свідком: розкажіть про це, не мовчіть про це! Адже якщо хоч одне життя буде врятована - це вже велике досягнення! ", - закликає реп-виконавиця.

"Це як слова з моєї душі, ніби написані мною. Коли я була в лікарні, мені дуже хотілося кричати про те, що не треба мовчати про насильство і не треба соромитися цієї теми. Своїм прикладом я хочу показати - нема чого боятися! Настав час змінювати своє життя на краще. Також хочеться відзначити: люди не будьте байдужими до ситуацій, які відбуваються на ваших очах, приходьте на допомогу.

Нам з сином ніхто не допоміг, і ми врятувалися завдяки диву. Тільки уявіть скільки таких людей, які рятуються завдяки диву. А зі скількома це диво не відбувається ... Спасибі всій команді за те, що піднімаєте такі важливі теми. Спасибі, що допомагаєте рухатися в краще майбутнє! ", - поділилася Анастасія Лугова.

Реп-виконавиця також нагадала телефони гарячої лінії для допомоги жертвам насильства, які працюють безкоштовно, анонімно, цілодобово і конфіденційно: 116123 і 0800500335.