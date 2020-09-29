MONATIK захопив шанувальників кліпом з Лаймою Вайкуле

У яскравому кліпі взяли участь не тільки Діма Монатік і Лайма Вайкуле, а й артистки MONATIK Corporation - Lida Lee і NINO. Дівчата спробували відтворити легендарні образи Лайми.
Загалом, кліп повністю наповнений відсиланням до яскравих образів співачки. Серед найвідоміших - строгий костюм в стилі Чарлі Чапліна, а також, наряд і танцювальні рухи з оригінальних відео «На вулиці Пікаділлі».
Ну і як завжди в кліпах Монатика - танцювали всі.
Працюючи над кліпом музикантам на жаль не вдалося попрацювати разом через обмеження на перельоти. Однак в кінці кліпу глядачів чекає маленький сюрприз.
Так здорово, що ця ідея втілилася в життя - сказав Монатік.
Режисером кліпу стала Таня Муіньо, яка часто співпрацює з Дімою і працювати над кліпами MONATIKа.
Лайма Вайкуле, в свою чергу, зазначила, що була дуже рада співпрацювати з Дмитром. Отримавши його пропозицію артистка відразу погодилася.
Експериментувати завжди приємно, і мені дуже сподобалася його фонограма - поділилася Лайма, зазначивши, що Дімі можна дзвонити часто, адже від розмови з ним отримуєш тільки позитивні емоціі.