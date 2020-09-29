MONATIK захопив шанувальників кліпом з Лаймою Вайкуле

MONATIK і Лайми Вайкуле створили унікальний мешап, об'єднавши власні треки «Я вийшла на Пікаділлі» і «УВЛІУВТ». А тепер вони вирішили порадувати шанувальників і кліпом на дуетну пісню.

У яскравому кліпі взяли участь не тільки Діма Монатік і Лайма Вайкуле, а й артистки MONATIK Corporation - Lida Lee і NINO. Дівчата спробували відтворити легендарні образи Лайми.

Загалом, кліп повністю наповнений відсиланням до яскравих образів співачки. Серед найвідоміших - строгий костюм в стилі Чарлі Чапліна, а також, наряд і танцювальні рухи з оригінальних відео «На вулиці Пікаділлі».

Ну і як завжди в кліпах Монатика - танцювали всі.

Працюючи над кліпом музикантам на жаль не вдалося попрацювати разом через обмеження на перельоти. Однак в кінці кліпу глядачів чекає маленький сюрприз.

Так здорово, що ця ідея втілилася в життя - сказав Монатік.

Режисером кліпу стала Таня Муіньо, яка часто співпрацює з Дімою і працювати над кліпами MONATIKа.

Лайма Вайкуле, в свою чергу, зазначила, що була дуже рада співпрацювати з Дмитром. Отримавши його пропозицію артистка відразу погодилася.

Експериментувати завжди приємно, і мені дуже сподобалася його фонограма - поділилася Лайма, зазначивши, що Дімі можна дзвонити часто, адже від розмови з ним отримуєш тільки позитивні емоціі.