"Тінь Сонця" присвятила пісню загиблим під Чугуєвом курсантам

Лідер української метал-групи "Тінь Сонця" Сергій Василюк представив нову композицію під назвою - "Живі, як ангели", яку присвятив молодим курсантам, загиблим в результаті авіакатастрофи АН-26 поблизу Чугуєва.

Новою, неймовірно зворушливою піснею лідер групи поділився на фейсбук-сторінці групи 27 вересня.

Сергій розповів, що автором слів став Василь Ковтун, а музику до пісні він написав в день публікації відео.

Музикант зазначив, що йому вкрай сумно, що в Україні трапляються такі сумні події.

Шанувальники залишилися в захваті від нової композиції. Фанати подякували музикантів за підтримку в такий нелегкий час.

"Сергію, ти просто великий молодець! Дякую за пісню! Все, що робиться в душі - все відтворилося в пісні!", "Дуже потужно. Який Біль, сум и Відчай назавжди.", "Такі молоді, тільки жити і жити .. . Пісня супер, емоції зашкалюють .. "- пишуть фани в коментарях.

Також, гурт "Тінь Сонця" в зв'язку з трагічними подіями в країні, переніс свій концерт і висловив співчуття рідним загиблих.