Історія про кохання, дружбу і самотність: Джамала і Pianoboy презентували кліп на пісню "Ендорфіни"

Джамала і Pianoboy випустили кліп на дуетну пісню "Ендорфіни", який зняли в стилі епохи Ренесансу. Прем'єра кліпу відбулася 30 вересня на ютуб-каналі Джамали.

Кліп знімали на території ландшафтного заповідника "Васильківські Карпати" в Київській області. А режисером відео виступив Максим Коцький.

Неймовірно красивий і ніжний кліп по праву може стати гімном ранньої осені.

Як зізналася Джамала, в день зйомок було дуже холодно, а співачка знімалася в легкому лляному платті з 5 ранку до 9 вечора, та ще й практично без перерв.

Було дуже складно. Одна локація. Максимум у мене було 20 хвилин перерви, - розповіла Джамала.

Спеціально для кліпу дизайнер Юрій Жуйков створив сукню для Джамали - "це абсолютний тренд 20-го року: всі ці корсети, шнурівки, колір".

На своїй сторінці в Інстаграме Джамала присвятила кілька постів, в яких розповіла історію створення відео.

Незважаючи на те, що в кадрі чоловік і жінка, в відео немає якоїсь любовної історії. Це відео про справжню дружбу і обмін творчою енергією, про вміння захоплюватися талантом іншої людини.