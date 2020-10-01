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Історія про кохання, дружбу і самотність: Джамала і Pianoboy презентували кліп на пісню "Ендорфіни"

Історія про кохання, дружбу і самотність: Джамала і Pianoboy презентували кліп на пісню "Ендорфіни"
13:15 Сьогодні Телеграф Фото: instagram
Джамала і Pianoboy випустили кліп на дуетну пісню "Ендорфіни", який зняли в стилі епохи Ренесансу. Прем'єра кліпу відбулася 30 вересня на ютуб-каналі Джамали.

Кліп знімали на території ландшафтного заповідника "Васильківські Карпати" в Київській області. А режисером відео виступив Максим Коцький.

Неймовірно красивий і ніжний кліп по праву може стати гімном ранньої осені.

Як зізналася Джамала, в день зйомок було дуже холодно, а співачка знімалася в легкому лляному платті з 5 ранку до 9 вечора, та ще й практично без перерв.

Було дуже складно. Одна локація. Максимум у мене було 20 хвилин перерви, - розповіла Джамала.

Спеціально для кліпу дизайнер Юрій Жуйков створив сукню для Джамали - "це абсолютний тренд 20-го року: всі ці корсети, шнурівки, колір".

 
 
 
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История видео #Эндорфины. Часть 1 ⠀ На первый взгляд может показаться, что это история о том, как я люблю пить кофе Но нет ⠀ Пять утра. Едем на Васильковские Карпаты. На самом краю, буквально на обрыве, в ранний холод я сижу в кадре, наполненная эндорфинами, с чашечкой кофе и туркой. В этой части съёмок запомнилось, что было постоянно очень холодно. Но по кадру - здорово, что не было палящего солнца, была нужная для картинки дымка. ⠀ Да, снимали мы целый день! С 5 утра до 9 вечера И было очень сложно. Одна локация. Максимум у меня было 20 минут перерыва. Все время нужно было поймать свет и выполнить нужную задачу по действиям. ⠀ Что получилось — увидим уже очень скоро!!! ⠀ Наше видео про любовь, дружбу и одиночество... ⠀ #comingsoon Photo @juliaweber.biz

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

На своїй сторінці в Інстаграме Джамала присвятила кілька постів, в яких розповіла історію створення відео.

 
 
 
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История видео #Эндорфины Часть 2 ⠀ После первой встречи с режиссером @kotskyi я была в восторге! Насколько интересную и свежую по своей задумке идею для видео он предложил. Начну с того, что все движения со мной и @pianoboy_official репетировала хореограф @nastasi_990 До съёмок у нас было три репетиции. На первый взгляд ничего сложного — никаких особенных танцев в классическом понимании. Но важно было все делать в ритме, каждый поворот головы, взмах руки должны были быть выверены, чтоб камера могла всё это выучить. ⠀ Второй особенностью стало то, что на площадке мы создавали новое время, возможно, антиутопию. Где каждый живет на своём острове в одиночестве, но при этом понимает, что настоящее рождается в общении, обмене мыслями, дружбе, любви. Несмотря на то, что в кадре мужчина и женщина, в видео нет какой-то любовной истории. Наше видео про настоящую дружбу и обмен творческой энергией, про умение восторгаться талантом другого человека. ⠀ И третий момент — мое платье, которое специально было создано Юрием Жуйковым. Это абсолютный тренд 20-го года: все эти корсеты, шнуровки, цвет. Но при этом в конце съемки режиссёр произнёс, что я ему напоминаю Джоконду. И все участники съёмочной группы говорили, что мы словно оказались в эпоху Ренессанс. Наверное, потому что Васильковские Карпаты выглядят так, словно их написал художник. И все вместе создало неповторимую атмосферу: ландшафты, деревянный стол, мое платье с пышными рукавами и декольте. ⠀ А вы сможете увидеть видео уже сегодня вечером! Премьера на моём youtube-канале в 20.00! Photo: @juliaweber.biz

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Незважаючи на те, що в кадрі чоловік і жінка, в відео немає якоїсь любовної історії. Це відео про справжню дружбу і обмін творчою енергією, про вміння захоплюватися талантом іншої людини.

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Все по темі:

Джамала, Pianoboy, Ендорфіни.

Автор:

Телеграф
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